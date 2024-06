Czynne kąpieliska w Tomaszowie Lubelskim i okolicy (30.06). Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień

Co to są kąpieliska?

Które kąpieliska są otwarte w Twojej okolicy? Sprawdź, gdzie popływasz w Tomaszowie Lubelskim

Pamiętaj, że nie każde miejsce, gdzie chodzi sie pływać, ma status kąpieliska. Na kąpielisku możesz czuć się bezpiecznie. Próbki wody są regularnie pobierane do badań, natomiast na miejscu sa ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Tomaszowie Lubelskim.

Kąpielisko przy molo w Majdanie Sopockim Drugim

Kąpielisko: Zalew w Krasnobrodzie

Kąpielisko: Zalew Miejski w Zamościu

Kąpielisko: Moczydło

Kąpielisko w Kulikowie

Kąpieliska w pobliżu Tomaszowa Lubelskiego

Co to są kąpieliska?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wycieczka na kąpielisko to świetny pomysł na spędzenie aktywnie czasu na świeżym powietrzu. W kąpielisku można pływać, kąpać się, grać w różne gry i chłodzić się w upalne dni. Często na kąpieliskach wydzielona jest strefa dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.