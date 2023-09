Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w gm. Tomaszów Lubelski

adres: Jeziernia 110, 22-600 Jeziernia numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Podhorce 130, 22-600 Podhorce numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Spółdzielcza 2, 22-600 Łaszczówka numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Szkolna 11, 22-600 Ruda Wołoska numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Typin 101, 22-600 Typin numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Szarowola 126, 22-600 Szarowola numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Sabaudia 47, 22-600 Sabaudia numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Pasieki 87, 22-600 Pasieki numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Przeorsk 113, 22-600 Przeorsk numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Długa 136, 22-600 Majdan Górny numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Majdanek 103, 22-600 Majdanek numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Ulów 131, 22-600 Ulów numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Wyzwolenia 100, 22-600 Rogóźno numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Nowowiejska 208, 22-600 Rabinówka numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Zobacz nasz poradnik wyborczy

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Głosowanie bez meldunku - czy jest możliwe?

Aby zagłosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania trzeba wcześniej uzyskać wpis do rejestru wyborców albo przedstawić zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoba zameldowana z góry jest wpisywana do rejestru. Taki rejestr ma charakter stały, co oznacza, że nie tworzy się go na potrzeby przeprowadzenia konkretnych wyborów. Składa się z dwóch części: