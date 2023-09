Lista lokali wyborczych w Lubyczy Królewskiej. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Św. Jana Pawła II 16, 22-680 Machnów Nowy numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Jana III Sobieskiego 16, 22-680 Lubycza Królewska numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Hrebenne 86B, 22-680 Hrebenne numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Łazowa 17A, 22-680 Łazowa numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Szkolna 7, 22-680 Żurawce numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Siedliska 65, 22-680 Siedliska numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Ruda Żurawiecka 56, 22-680 Ruda Żurawiecka numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Zobacz nasz poradnik wyborczy

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Kiedy i w jakich godzinach odbywa się głosowanie?

Wybory parlamentarne odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. W przypadku Sejmu głosujemy na posłów, w wybierając ich z list kandydatów w wielomandatowych okręgach wyborczych. Senatorowie są z kolei wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.