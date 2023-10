Lokale wyborcze w Tomaszowie Lubelskim. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

adres: Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Janusza Petera 7, 22-600 Tomaszów Lubelski numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Lwowska 37A, 22-600 Tomaszów Lubelski numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Tomasza Zamojskiego 14, 22-600 Tomaszów Lubelski numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Chocimska 19, 22-600 Tomaszów Lubelski numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Chocimska 17, 22-600 Tomaszów Lubelski numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: St. Moniuszki 51, 22-600 Tomaszów Lubelski numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Żołnierzy Września 1, 22-600 Tomaszów Lubelski numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: M. Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Generała Józefa Hallera 5, 22-600 Tomaszów Lubelski numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Jana Matejki 7, 22-600 Tomaszów Lubelski numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Głosowanie poza miejscem zameldowania. Co trzeba zrobić?

Wiele osób mieszka pod innym adresem niż adres ich zameldowania, który przypisuje ich do konkretnego lokalu wyborczego. Aby zmienić miejsce głosowania w miejscu, gdzie mieszkamy na co dzień należy złożyć odpowiedni wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Wniosek może zostać złożony zarówno przez internet jak i w odpowiednim urzędzie. Aby złożyć wniosek internetowo należy posiadać profil zaufany, który pozwoli na wpisanie danej osoby do rejestru wyborców. Składając wniosek w urzędzie, należy skierować się do urzędu gminy, w której mieszka dana osoba.

Składając wniosek zarówno przez internet, jak i w urzędzie, możemy zostać poproszeni o przykładowy dokument potwierdzający miejsce naszego zamieszkania. Mogą to być: