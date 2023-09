Lubycza Królewska - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Św. Jana Pawła II 16, 22-680 Machnów Nowy numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Jana III Sobieskiego 16, 22-680 Lubycza Królewska numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Hrebenne 86B, 22-680 Hrebenne numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Łazowa 17A, 22-680 Łazowa numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Szkolna 7, 22-680 Żurawce numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Siedliska 65, 22-680 Siedliska numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Ruda Żurawiecka 56, 22-680 Ruda Żurawiecka numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Głosowanie osób z niepełnosprawnościami, starszych i chorych. Czy mogą głosować z domu?

Przepisy Kodeksu wyborczego w wybranych przypadkach, umożliwiają wyborcy skorzystanie z głosowania korespondencyjnego. Mowa tu o: