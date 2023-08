Najlepsze lodziarnie w Tomaszowie Lubelskim. Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

Jakie były pierwsze lody?

Pierwsze wzmianki o deserach wykonanych z owoców, mleka i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem mogli się delektować również wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek unikatowy i trudny do wykonania ze względu na konieczność transportu lodu z gór.

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

W naszej ojczyźnie szerszą popularność lody uzyskały w latach przedwojennych. Były sprzedawane z wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

Po II wojnie światowej lody produkowane były na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je łyżkami na wafle lub andruty. Oferowane wówczas smaki prezentowały się skromnie. Najczęściej były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z upływem czasu komponowano nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawano je w waflowych pucharkach, stały się dostępne także lody w gałkach.