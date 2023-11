Opady deszczu w Tomaszowie Lubelskim. Ile go spadnie dzisiaj (13.11.2023) i w kolejnych 10 dniach?

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 99%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 1,4 mm deszczu.

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 75%. Według prognoz, spadnie ok. 1,3 mm deszczu. Wychodząc z domu koniecznie zabierz ze sobą parasol. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 14%.

Opady deszczu pojawią się na 61%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 2,5 mm deszczu. W części miasta są możliwe także rozpogodzenia. Opady deszczu pojawią się w nocy na 46%. Według prognoz, spadnie ok. 0,6 mm deszczu.

Deszcz w piątek 17.11.2023

Opady deszczu pojawią się na 55%. Ma spaść ok. 0,7 mm deszczu. To nie jest najlepszy dzień na spacer, jeśli nie chcesz zmoknąć. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 54%. Ma spaść ok. 1,7 mm deszczu.