Opady deszczu w Tomaszowie Lubelskim. Ile go spadnie dzisiaj (4.05.2024) i w kolejnych 10 dniach?

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 44%. Ma spaść ok. 2,9 mm deszczu. Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Opady deszczu pojawią się w nocy na 28%. Ma spaść ok. 5,4 mm deszczu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 55%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 1,5 mm deszczu. Warto przygotować się na taką pogodę. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 38%.

Gdy długo nie pada deszcz wzrasta ryzyko pożarów. Jeśli do tego dochodzi wysoka temperatura i silny wiatr, sytuacja robi się naprawdę niebezpieczna. Gdy w czasie suszy dojdzie do pożaru w lesie, a do tego temperatura jest wysoka i wieje silny wiatr, gaszenie ognia może zająć nawet kilka dni.

W czasie występowania bardzo wysokiego ryzyka mogą zostać wprowadzone zakazy wstępu do lasów. Nawet jeśli takiego zakazu jeszcze nie ma, ale trwa susza, najlepiej wstrzymać się od robienia ognisk w lesie, a na spacerach zachowywać dużą ostrożność.