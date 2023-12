Pogoda w Tomaszowie Lubelskim dzisiaj (23.12). Jaka będzie temperatura w sobotę?

Prognoza pogody na dzisiaj (sobota, 23.12) dla Tomaszowa Lubelskiego

W szczytowym momencie w ciągu dnia temperatura powietrza osiągnie dzisiaj 3°C w cieniu. Dzisiaj w nocy będziemy mieć ok. -2°C. Dzisiaj prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 43 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0.2 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.

Synoptycy podają, że zgodnie z prognozą pogody na dzisiaj, w Tomaszowie Lubelskim może wiać z prędkością 32 km/h. Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym -5°C. Kierunek wiatru będzie zachodni.

Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.