Prasówka 12.10.2023 Tomaszów Lubelski. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tomaszowa Lubelskiego

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-latce. Według ustaleń śledczych miała ona doprowadzić do śmierci swojego dziecka. Zwłoki noworodka znaleziono w torbie na zakupy. Kobieta nie przyznała się do winy.