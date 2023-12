Prasówka 17.12.2023 z całego tygodnia w Tomaszowie Lubelskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tomaszowa Lubelskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wieniec świąteczny z szyszek DIY to magiczna dekoracja. Wyjątkowa ozdoba za grosze. Jak zrobić bożonarodzeniowy wianek DIY?”?

Przegląd tygodnia: Tomaszów Lubelski, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wieniec świąteczny z szyszek DIY to magiczna dekoracja. Wyjątkowa ozdoba za grosze. Jak zrobić bożonarodzeniowy wianek DIY? Wieniec świąteczny na drzwi w wersji „zrób to sam” to pomysł na piękną dekorację za grosze. Warto już teraz wygospodarować wolną chwilę i wykreować najmodniejszą ozdobę na Boże Narodzenie, która modnie udekoruje drzwi wejściowe, okno, czy też wigilijny stół. Podpowiadamy, jak krok po kroku wykonać w domu elegancki bożonarodzeniowy wianek. To naprawdę proste zadanie. 📢 Tomaszów Lubelski. Obchody 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 13.12.2023 13 grudnia 2023 odprawiona została msza święta, delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod Kolumną Solidarności.

📢 Bilety do niezapomnianych emocji czyli prezenty, które ucieszą Twoich bliskich. Oto świąteczna oferta Eventim Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia – najcudowniejszy czas w roku, w trakcie którego mamy okazję spotkać się ze swoimi najbliższymi i wręczyć im upominki od serca. Podczas gdy część osób przygotowała już prezenty dla członków swojej rodziny, inni wciąż nie mają pomysłu, co umieścić pod choinką. Tu z pomocą przychodzi świąteczna oferta Eventim, w której znajdziemy całą masę inspiracji. Wśród nich m.in. bilety na koncerty, przedstawienia i wiele innych, ciekawych wydarzeń.

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Tomaszów Lubelski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tomaszowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znęcał się nad żoną psychicznie i fizycznie. Mężczyzna trafił do aresztu tymczasowego Funkcjonariusze zatrzymali 59-latka, który pod wpływem alkoholu znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 5 lat więzienia.

📢 Przewoźnicy chcą wznowić protest w Dorohusku. Miejscowy wójt nie podjął jednak decyzji w tej sprawie Protest na granicy w Dorohusku został rozwiązany przez wójta gminy Dorohusk. To jednak nie jest koniec. Bo przewoźnicy złożyli właśnie do miejscowego Urzędu Gminy wniosek o pozwolenie na kolejny protest w Dorohusku. Nie tylko. Do Sądu Okręgowego w Lublinie wysłano także zażalenie na decyzję wójta miejscowej gminy. Natomiast na granicy w Hrebennem na razie nic się nie zmieniło. 📢 Betlejemskie Światełko Pokoju dla Tomaszowa Lub. Mieszkańcy przybędą na spotkanie opłatkowe Będzie świątecznie, odświętnie i serdecznie. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego oraz miejscowa Rada Miejska organizują spotkanie opłatkowe z mieszkańcami miasta. Odbędzie się w niedzielę (17 grudnia) na tomaszowskim Rynku Miejskim. 📢 Sto lat dla szanownych jubilatów! Piękna uroczystość w Tomaszowskim Domu Kultury Trzydzieści sześć par z Tomaszowa Lubelskiego oraz gminy Tomaszów Lub. obchodzi złote gody. W sobotę (9 grudnia) jubileusz został uczczony i odpowiednio podkreślony. Z tej okazji w miejscowym Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej odbyła się msza, a potem szanowni jubilaci przenieśli się do Tomaszowskiego Domu Kultury.

📢 Wspomnienia starego lekarza o czasach powstania listopadowego. Kazimierz Łukaszewicz i jego zapiski „Zaczęła się zgłaszać młodzież o pomoc do mnie jako kandydata na lekarza (…). Nie mając jeszcze patentu, było to dla mnie postrachem, aby się profesorowie nie dowiedzieli, że się przed czasem rzucam. Ale cóż było robić, kiedy bieda dokuczała” — pisał Kazimierz Łukaszewicz w swoich unikatowych pamiętnikach. „Nachodzili mnie młodzi aktorzy z teatru, kupczyki, drukarze, księgarze, młodzi małżonkowie, księża, a nawet miałem szczęście leczyć prześliczną aktorkę francuską Constans, kochankę jakiegoś księcia Hanowerskiego (…). Już mi było źle z tą fuszerką, (ale) jakoś szczęśliwie uchodziło”.

📢 Chciał rozpalić w piecu za pomocą benzyny. 57-latek spalił dom 57-latek chcąc rozpalić ogień w piecu, dolał do paleniska benzyny. Wlewając łatwopalną ciecz do pieca, spowodował wybuch i zapalenie się oparów, a następnie samej cieczy. W wyniku pożaru spłonął dom mężczyzny, a on wraz ze swoim kolegą trafili do szpitala.

📢 Nowe paliwo dostępne na stacjach od stycznia 2024 roku, E10 zastąpi Pb95. Skorzysta na tym polski rolnik? Produkcja pomoże rolnictwu Od 1 stycznia 2024 roku na stacjach pojawi się nowe paliwo, E10 zastąpi znaną wszystkim kierowcom Pb95 (E5). Benzyna silnikowa będzie zawierała do 10 proc. bioetanolu, gdzie dotychczas było to maksymalnie 5 proc. objętości. Od większości właścicieli pojazdów zmiana nie będzie wymagała większych działań, dla rolnictwa może być jednak ogromną szansą. 📢 Jak rewitalizowano gmach Akademii Zamojskiej. Wystawa zdjęć Mirosława Chmiela Muzeum Zamojskie w Zamościu organizuje wystawę pt. „Akademia Zamojska. Historia rewitalizacji w latach 2019-2023”. Na ekspozycji zobaczymy zdjęcia wykonane przez Mirosława Chmiela. 📢 Prasówka z całego tygodnia 10.12.2023 w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tomaszowa Lubelskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Swojskie wędliny na święta prosto od rolnika. Ten smak dopełni bożonarodzeniowe menu. Ile kosztuje kiełbasa w grudniu 2023?”?

