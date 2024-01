Prasówka 23.01.2024 Tomaszów Lubelski. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tomaszowa Lubelskiego

Jazda po oblodzonych drogach sama w sobie niesie spore ryzyko. Brawura, brak ostrożności i alkohol sprawiają, że ryzyko wypadku jest jeszcze większe. Chociaż w miniony weekend wypadków i kolizji było sporo, to policja nie odnotowała przypadków śmiertelnych.

Uczniowie i nauczyciele bawią się na studniówkach. Co jakiś czas do sieci trafiają filmiki, na których widzimy nietypowego poloneza czy pięknie zatańczonego walca. Tym razem wszystkich zaskoczył nie uczeń, a... nauczyciel informatyki ze Stargardu! Bawił się na studniówce znakomicie i wręcz rozkręcał całą imprezę. Koniecznie zobaczcie to nagranie.