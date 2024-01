Prasówka 24.01.2024 Tomaszów Lubelski. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tomaszowa Lubelskiego

Pracuję jako pilarz w Lasach Janowskich i dzikie zwierzęta towarzyszą mi codziennie - opowiada pan Łukasz. Podzielił się z nami zdjęciami stadka janowskich żubrów, które pokazują się bardzo rzadko. Wygląda na to, że mają się dobrze!

W woj. lubelskim od 29 stycznia do 11 lutego będą ferie zimowe. Jeżeli jeszcze nie masz planów na ten czas, to mamy rozwiązanie! Jest nim jednodniowa wycieczka do miejsca, gdzie trasę z Lublina pokonasz w godzinę. To idealny pomysł na podróż poza miasto, jeżeli nie możesz pozwolić sobie na urlop.