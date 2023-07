Prasówka 30.07.2023 z całego tygodnia w Tomaszowie Lubelskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Do Sądu Okręgowego w Lublinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko trójce radców prawnych w związku z domniemanym przywłaszczeniem blisko 3 milionów złotych. Podejrzani nie przyznają się do dokonania czynów.

„Ponoć już od średniowiecza przebywali tam mnisi prawosławni z ikoną Chrystusa Zbawiciela, przed którą działy się cuda. Szczególnie liczne miały być w czasie epidemii cholery, jakieś trzysta lat temu. Ta góra to najważniejsze miejsce kultu prawosławnego w całej Polsce” – notował Michała Książek w książce pt. „Droga 816”.

Na inwestycję wydano ponad 8,1 mln zł, z czego 7 mln stanowiło dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przebudowano most na rzece Szyszła oraz drogę powiatową na odcinku od Jurowa do skrzyżowania w Machnowie Starym. Nie tylko. Właśnie odnowiono także drogę z Podhorzec do Nowej Wsi oraz podpisano umowę na remont kolejnego traktu: z Rzeplina do Nowosiółek.