Prasówka 4.07 Tomaszów Lubelski- wydarzenia środy

W sezonie na soczyste pomidory upiecz je z oliwą, szynką, cebulą i czosnkiem. Następnie delikatnie rozgnieć, dopraw posiekaną bazylią i rozsmaruj na podpieczonym chlebie. Na koniec rozkrój na wierzchu kremową burratę. To prosta instrukcja, aby być w siódmym niebie. Zdradzę ci zaskakujący składnik, który dopełni kulinarnego szczęścia. Zobacz sposób na pieczone pomidory.

Masz ochotę na lekki, puszysty sernik? Wypróbuj prosty przepis na sernik z jogurtu greckiego. To jedno z moich ulubionych, letnich ciast. Wychodzi niesamowicie puszysty i kremowy, dzięki temu, że robię go właśnie na jogurcie. Dodaję do tego borówki, na które właśnie trwa sezon.