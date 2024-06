Prasówka tygodniowa z 9.06.2024 w Tomaszowie Lubelskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Tomaszów Lubelski, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W piątek (8 czerwca) na drogach Lubelszczyzny policja prowadzi ogólnopolską akcję „Prędkość”. - Kontrolujemy stosowanie się kierujących do przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości - zaznacza policja.

To była potrójna impreza. Uroczystość otwarcia kompleksu włodawskiego skateparku z pumptrackiem oraz oficjalne zakończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie odbyła się 4 czerwca. A wszystko to połączone zostało z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Było więc dodatkowo bardzo radośnie.