Prasówka z całego tygodnia 14.05.2023 w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Bob to cięcie idealne dla każdej kobiety, a w kolorze blond sprawi, że będziesz wyglądała na młodszą niż jesteś. Sprawdź 3 najmodniejsze odmładzające fryzury damskie na każdą długość włosów dzięki, którym botoks nie będzie Ci już potrzebny.

31 nowych stróżów prawa zasiliło szeregi lubelskiego garnizonu policji. Legitymacje służbowe nowym funkcjonariuszom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki.

Toczeń to choroba autoimmunologiczna o nieznanym podłożu, objawiająca się w bardzo niespecyficzny sposób. Jej przyczyny nadal nie są znane. Nie istnieje też żaden sposób leczenia tej wyniszczającej narządy, skórę i psychikę choroby. Równocześnie nierozpoznany lub nieprawidłowo leczony toczeń może doprowadzić nawet do śmierci. Co to jest toczeń, jak go rozpoznać i jakie daje objawy? Sprawdź, w jaki sposób możesz pomóc choremu na toczeń rumieniowaty.