Prasówka z całego tygodnia 16.07.2023 w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W kompleksie leśnym w gminie Radecznica doszło do tragedii - 64-latek został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Powstałe urazy doprowadziły do śmierci mężczyzny. Policja pod nadzorem prokuratora ustala okoliczności i szczegóły tego zdarzenia.

Lawenda to nie tylko ozdoba ogrodu. Kwiaty lawendy warto ścinać i suszyć, bo mają wiele zastosowań. Pięknie wyglądają w suchych bukietach, można je wykorzystać do woreczków zapachowych, np. do odstraszania moli. Ale suszone kwiaty lawendy to także zioło, z którego można przygotować napar lub dodawać do zwykłych herbat. Zapach lawendy, również suszonej, relaksuje i uspakaja. Podpowiadamy, kiedy ścinać lawendę i jak ją suszyć, żeby zachowała wszystkie swoje walory. Podpowiadamy też, jak ją wykorzystać w domu.

Chełmscy policjanci uroczyście obchodzili 104. rocznicę powołania Policji Państwowej. Uroczysty apel na placu przed budynkiem komendy poprzedzony został mszą świętą. Funkcjonariusze odebrali z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie odznaczenia i akty nominacyjne na wyższe stanowiska służbowe oraz stopnie policyjne.