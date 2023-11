Prasówka z całego tygodnia 19.11.2023 w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tomaszowa Lubelskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsi ginekolodzy w Lublinie. Jest tam twój? Zobacz, kogo polecają same pacjentki”?

To będzie prawdziwe święto teatru. Od 17 do 19 listopada w Chełmie trwać będą Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów Amatorskich. To już ich dziewiąta edycja. Podczas trzech dni na deskach Chełmskiego Domu Kultury zaprezentuje się sześć teatrów z Lublina, Warszawy, Krakowa, Rzeszowa, Bytomia i z Ludwina. Wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny.

To obrączki, portfele, zegarki, zdjęcia i tysiące innych przedmiotów. Zostały one zabrane podczas aresztowań: w różnym czasie i miejscach. Owe „pamiątki” są punktem wyjścia do odtworzenia historii ofiar nazistowskich prześladowań i przywracania pamięci o ich tragicznych losach. Do końca listopada na Rynku Wielkim w Zamościu czynna będzie polsko-ukraińska wystawa pod nazwą #StolenMemory.