Prasówka z całego tygodnia 24.09.2023 w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Tydzień Lasów to kampania zainicjowana przez Forest Stewardship Council, która podkreśla korzyści zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest zwrócenie uwagi przedsiębiorców i konsumentów na to, w jaki sposób odpowiedzialna gospodarka leśna przyczynia się do ochrony środowiska, przeciwdziała spadkowi bioróżnorodności oraz łagodzi zmiany klimatu i związane z tym negatywne zjawiska.

Aż 6 nowych dróg asfaltowych oddano oficjalnie do użytku w gminie Wyryki, w powiecie włodawskim. To był historyczny moment dla mieszkańców tej gminy.

Grecja to prawdziwy „diament Bałkanów” – kraj ten co roku odwiedzają miliony turystów. Jedną z najbardziej znanych wysp dawnej Hellady jest Kreta, gdzie natura zaskakuje na każdym kroku, a liczne atrakcje zajmują zwiedzających na długie godziny. Oto 7 niesamowitych atrakcji Krety: różowa plaża, jezioro w jaskini... Czym jeszcze może zaskoczyć grecka wyspa?

180 psów i 15 kotów przebywa aktualnie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu. - Po wakacjach odnotowaliśmy spadek liczby adopcji naszych czworonogów. Mam nadzieję, że teraz się to zmieni - mówi Piotr Łachno, kierownik placówki.

Jesień to dobry czas, żeby zastanowić się nad wyborem lub zmianą źródła ogrzewania. Wiele osób rozważa zastosowanie pompy ciepła, jednak wysokie koszty inwestycyjne i rosnące ceny prądu sprawiają, że zaczynają mieć wątpliwości co do słuszności takiego wyboru. Czy pompa ciepła to w dalszym ciągu dobre rozwiązanie? Jakie są korzyści z jej zastosowania? Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze pompy i jak możemy obniżyć koszty ich zakupu oraz użytkowania? Podpowiadamy!