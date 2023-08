Prasówka z całego tygodnia 6.08.2023 w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Choć półmetek wakacji już za nami, nie zwalniamy tempa ani na chwilę. Na terenie całego województwa przewidziane jest tyle atrakcji, że nuda nie pojawi się ani na chwilę. Problem może sprawić za to decyzja, z których z nich skorzystać! Specjalnie dla Was zebraliśmy je wszystkie i przygotowaliśmy przegląd.

Zakończył się 22. Festiwal Transgraniczny Pieśni o Roztoczu w Suścu Do konkursu przystąpiło 12 zespołów, nie tylko polskich, ale także pochodzących z zagranicy, między innymi z Ukrainy, Niemiec i Czech. Motywem przewodnim imprezy była pamięć o przodkach oraz chęć ochrony lokalnej historii i kultury przed zapomnieniem.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tomaszowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To wielki dzień! W czwartek (3 sierpnia) z Lublina ruszyła 45. piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątników żegnali stojący na trasie Lublinianie. Do przejścia mają przeszło 320 km, jednak to ich nie przeraża - mają motywację.