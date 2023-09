Prasówka z sierpnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

„Zamość na okrągło” - to hasło festiwalu motoryzacyjnego, który odbędzie się w tym mieście. Uczestnicy zbiorą się w niedzielę (27 sierpnia) na miejscowym Rynku Wielkim oraz w jego okolicach. W programie m.in. pokaz Freestyle Family. Zobaczymy zatem widowiskowe skoki na motocyklach oraz m.in. wysłuchamy kilku koncertów. Na scenie pojawią się także legendarni muzycy: Rahim i Focus. To będzie już siódma edycja tego coraz bardziej popularnego festiwalu.

Po raz 52. Krasnystaw stał się piwną stolicą Polski. Od piątku na wydarzenie zjechali się piwowarzy oraz amatorzy tego trunku z całej Polski i świata i pozostaną aż do niedzieli.

Lato to czas odpoczynku i beztroskiej zabawy. Zamojski ogród zoologiczny przyciąga w tym okresie nie tylko mieszkańców naszego województwa ale także tłumy turystów. Jak to miejsce prezentuje się na zdjęciach użytkowników Instagrama? Sprawdź!

Do wojewody lubelskiego trafił właśnie wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wartej 440,6 mln zł. Chodzi o budowę części obwodnicy Zamościa. Jeśli taka decyzja zostanie wydana, wykonanych zostanie około 12,5 km ekspresówki. A to zaledwie część planowanych i już realizowanych inwestycji drogowych związanych z S17. Ich zakres jest olbrzymi.

Jeśli myślicie, że grzybobrania kojarzą się głównie z jesienią, to jesteście w ogromnym błędzie! Nasi Czytelnicy nie zawiedli i zasypali nas zdjęciami ze swoich letnich grzybobrań!

2501 metrów nad poziomem morza - tyle mierzą Rysy, najwyższy polski szczyt górski. W ostatni piątek (11 sierpnia) zdobyli go niezwykli górołazi - 6-letnia Iga i jej 8-letni brat Tymek. - Szukałem i udało mi się ustalić, że to chyba najmłodsza lublinianka, która weszła na koronę Polskich Tatr i ogólnie drugie sześcioletnie dziecko na Rysach w historii - mówi pan Marcin, tata małych górołazów.

Pod hasłem "Z miłości do Polski" odbył się dzisiaj (6 sierpnia) w Chełmie. W wydarzeniu udział wziął wicepremier i prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

Jak co roku 15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej, obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Miejskie uroczystości odbyły się również w Chełmie.

Warto tam pojechać. Miejscowość powstała w 1549 r. Już wtedy nadano jej prawa miejskie. Ślady dawnej, historycznej świetności można oglądać tam do dzisiaj. Niestety niektóre zabytki są zrujnowane. Tak wygląda m.in. wspaniała synagoga z XVIII wieku oraz miejscowy pałac. Łaszczów to jednak jedno z najciekawszych i najstarszych miejscowości Zamojszczyzny.

Na poligonie w Nowej Dębie została zdetonowana bomba z Lublina. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało na profilu społecznościowym film z detonacji znaleziska z ulicy Wrońskiej w Lublinie.