Prasówka z Tomaszowa Lubelskiego 1.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W nocy z wtorku na środę (28/29 listopada) w Korolówce doszło do czołowego zderzenia osobówki z ciężarówką. Jak ustaliła policja, to kierujący osobowym Hyundaiem zjechał na przeciwległy pas ruchu. Obaj kierowcy byli trzeźwi, a pasażerka osobówki z obrażeniami została przewieziona do szpitala.