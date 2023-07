Prasówka z Tomaszowa Lubelskiego 3.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Policja zatrzymała 27-latka, który zaatakował młodą kobietę jadącą na rolkach i usiłował doprowadzić do innej czynności seksualnej. Mężczyzna groził jej także przedmiotem przypominającym broń. Grozi mu do 8 lat więzienia.

W ubiegłym roku Oddział Hematologiczny Szpitala Niepublicznego w Zamościu (nazywany jest „starym”) przyjął blisko 900 osób, z czego dwie trzecie to byli pacjenci onkologiczni. Wielu z nich leczono z wykorzystaniem nowoczesnych programów lekowych. To skuteczne, ale bardzo kosztowne terapie, wykorzystujące tzw. substancje czynne. Każdy z kilkudziesięciu realizowanych obecnie programów jest refundowany przez lubelski oddział NFZ. To także zostało ostatnio docenione. W jaki sposób?