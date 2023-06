Przedszkola w Tomaszowie Lubelskim w roku szkolnym 2023/2024. Lista dostępnych placówek

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli są prowadzone zazwyczaj w pierwszym kwartale roku, w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola posiadają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W pierwszym wariancie ustalane są odgórnie i zapisane w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy lub w starej formie, to znaczy samodzielne złożenie formularza w placówce.

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach publicznych w Tomaszowie Lubelskim znajdziesz na ich stronach internetowych, a także na stronach urzędu miasta. Kryteria rekrutacyjne to między innymi niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Tomaszowie Lubelskim to dobry pomysł?

Edukacja przedszkolna jest ogromnie ważna w rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch chodząc do przedszkola poznaje zasady życia w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.