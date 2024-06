Przegląd prasy 5.06.2024 Tomaszów Lubelski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Lubelskiego

Potężna burza w Zamościu zaczęła się przed godziną 18. Niebo zasnuło się ciemnymi chmurami i pojawiła się „ściana deszczu”. Na miejscowym Starym Mieście zaczął też lecieć z nieba grad. Przez chwilę dachy kamienic, ulice i place zrobiły się białe. Gdy to piszemy (przed godziną 20) deszcz nadal pada. Strażacy mają pełne ręce roboty. W całym mieście słychać syreny strażackich wozów.

Co roku ta impreza przyciąga do Hetmańskiego Grodu tłumy. W tym roku miała się odbyć jej 21 edycja. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk” to jedno z najważniejszych tego typu przedsięwzięć w Zamościu i regionie. Organizacja imprezy stanęła jednak pod znakiem zapytania. Dlaczego? Bo planowany budżet się nie dopina. Brakuje blisko… 200 tys. zł.