Przegląd prasy Tomaszów Lubelski 13.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tomaszowie Lubelskim

Kolejne produkty rolne z Ukrainy zatrzymane na granicy. Tym razem są to ponad 3 tony miodu gryczanego.

Trwają prace na ujęciu wody w Tomaszowie Lubelskim. Wymieniane są tam dwie, bardzo ważne pompy, które utrzymują stałe ciśnienie w sieci oraz zapewniają dopływ odpowiedniej ilości wody do miejscowych domów i posesji. Pracują one już 18 lat, dlatego ich wymiana jest konieczna. To może się jednak wiązać z niedogodnościami.

System odcinkowego pomiaru prędkości (OPP) w Polsce funkcjonuje od 2015 roku. Polega na mierzeniu średniej prędkości przejazdu na odcinku zwykle kilku kilometrów. Znajdziemy go nie tylko na drogach ekspresowych, ale również na autostradach.