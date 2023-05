Przegląd prasy Tomaszów Lubelski 25.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tomaszowie Lubelskim

Do groźnego wypadku doszło we wtorek w gminie Susiec. Dwuletni chłopiec pozostając przez chwilę bez opieki dorosłych wpadł do zbiornika na szambo. Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem dla województwa lubelskiego. Obowiązuje ono do końca dnia.