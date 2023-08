Przegląd prasy Tomaszów Lubelski 8.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tomaszowie Lubelskim

Prasówka Tomaszów Lubelski 8.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jarmark Pawłowski to piękne wydarzenie kultywujące regionalne tradycje i rzemieślnicze umiejętności. Jak co roku i tym razem w minioną niedzielę, 6 sierpnia, na jarmark do Pawłowa, gm. Rejowiec Fabryczny, przybyło mnóstwo osób z całego regionu. Nie zawiedli również twórcy ludowi i rzemieślnicy.