Przegląd prasy Tomaszów Lubelski 9.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tomaszowie Lubelskim

Pączki, faworki i róże karnawałowe nie pozostawiają nikogo obojętnym w tłusty czwartek. Półki sieciowych cukierni, piekarni, dyskontów spożywczych oraz hipermarketów w karnawale uginają się od pączków z najróżniejszym nadzieniem. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione redakcje oraz czytelników na Facebooku do przedstawienia pączków, którymi świętowali tłusty czwartek.

Chcesz zaprosić swoją „walentynkę” na kolację przy świecach, ale nie wiesz, co podać do jedzenia? Nie martw się, wśród naszych propozycji znajdziesz coś dla siebie. Mamy dla ciebie wypróbowane przepisy na lekkie dania, idealne na walentynki. Są łatwe do przygotowania, robi się je bardzo szybko, a smakują wybornie. Twoja druga połówka będzie zachwycona.