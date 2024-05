Przegląd prasy z Tomaszowa Lubelskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 30.05.2024

Prasówka Tomaszów Lubelski 30.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Został niedawno zamknięty. To dla okolicznych mieszkańców duży kłopot. Pisaliśmy o tym na naszych łamach 23 maja. Stało się to na prośbę jednego z naszych Czytelników. Temat powrócił na ostatniej, poniedziałkowej sesji zamojskiej Rady Miejskiej. Chodzi o most na rzece Łabuńce: pomiędzy ulicą Promienną i Grunwaldzką.