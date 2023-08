Przegląd prasy z Tomaszowa Lubelskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.08.2023

Zakończył się 22. Festiwal Transgraniczny Pieśni o Roztoczu w Suścu Do konkursu przystąpiło 12 zespołów, nie tylko polskich, ale także pochodzących z zagranicy, między innymi z Ukrainy, Niemiec i Czech. Motywem przewodnim imprezy była pamięć o przodkach oraz chęć ochrony lokalnej historii i kultury przed zapomnieniem.

To wielki dzień! W czwartek (3 sierpnia) z Lublina ruszyła 45. piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątników żegnali stojący na trasie Lublinianie. Do przejścia mają przeszło 320 km, jednak to ich nie przeraża - mają motywację.