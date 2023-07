Przegląd prasy z tygodnia 9.07.2023. Co działo się w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tomaszowa Lubelskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znamy średnie wyniki matur 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak młodzież zdała egzamin dojrzałości? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE”?

Przegląd tygodnia: Tomaszów Lubelski, 9.07.2023. 2.07 - 8.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Znamy średnie wyniki matur 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak młodzież zdała egzamin dojrzałości? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Maturzyści w piątek 7 lipca o godzinie 8.30 poznali swoje wyniki z tegorocznych egzaminów dojrzałości, które odbywały się w maju. O godzinie 11 dyrektor CKE Marcin Smolik przedstawił też średnie wyniki matur 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł młodzieży najlepiej, a który najgorzej. Jak z maturą poradzili sobie maturzyści w poszczególnych regionach Polski? Okazuje się, że w tym roku egzamin dojrzałości zdało łącznie 84,4 proc. absolwentów. Ile osób zdawało maturę w maju 2023? Jak im poszło z poszczególnych przedmiotów? Mamy dane od CKE. 📢 Znamy średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak uczniowie sobie poradzili? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej wyniki egzaminu ósmoklasisty poznali 3 lipca o godz. 10.00, z kolei zaświadczenie o wynikach otrzymają 6 lipca. CKE podało też średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł uczniom najlepiej, a który najgorzej. Jak z egzaminem ósmoklasisty poradzili sobie uczniowie z Ukrainy? Sprawdźcie.

📢 Dni Kraśnika 2023 i zlot zabytkowych autobusów. Zobacz zdjęcia Zlot zabytkowych autobusów i pojazdów, zlot motocyklowy, piknik rodzinny oraz występ Ani Dąbrowskiej - takie atrakcje w sobotę (1 lipca) czekały na mieszkańców z okazji Dni Kraśnika.

Tygodniowa prasówka 9.07.2023: 2.07-8.07.2023 Tomaszów Lubelski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tomaszowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze szlaki kajakowe w Polsce. Gdzie się wybrać, by podziwiać piękne widoki? Na liście znalazł się nie tylko Dunajec Spływy kajakowe to aktywność, którą uwielbiają prawie wszyscy amatorzy aktywnego wypoczynku. Woda, sport i piękne widoki to połączenie rzeczywiście niezwykłe, a czasem nawet uzależniające. Lato i wysokie temperatury sprzyjają organizacji spływów kajakowych, dlatego dla wszystkich początkujących przygotowaliśmy listę, na której znajdziecie najlepsze szlaki kajakowe w Polsce. Gdzie się wybrać, by podziwiać piękne widoki? W zestawieniu znalazł się nie tylko Dunajec, ale także inne, równie urokliwe rzeki.

📢 „Cudeńka” wyciągnięte z garaży i strychów. W Zamościu odbył się kolejny Pchli Targ Było kolorowo, bardzo sympatycznie. Pogoda także dopisała. W Zamościu odbył się w niedzielę (2 lipca) kolejny Pchli Targ. Po wyjątkowo okazyjnych cenach można było tam nabyć ubrania, ceramikę, kolorowe koszyki, zabawki, książki oraz mnóstwo innych towarów. Sprzedawcy rozłożyli swoje towary przy alejkach obok zamojskiego Parku Miejskiego. 📢 Jak pozbyć się mrówek z domu? Wystarczy wykorzystać produkt za 3 zł. Domowy sposób na inwazję owadów na balkonie i w kuchni Mrówki w domu, na balkonie czy tarasie to istna plaga latem. Najczęściej wchodzą do mieszkań przez okna i drzwi w poszukiwaniu jedzenia, wody czy bezpiecznego schronienia. Czarne mrówki wędrują po podłodze, meblach czy kuchennym blacie i nie potrafimy skutecznie się ich pozbyć. Jak sprytnie wykurzyć irytujące owady z mieszkania czy balkonu bez szkodliwej chemii? Wystarczy wykorzystać produkt z kuchennej szafki za grosze. To ekologiczny trik, którym nie skrzywdzi owadów i będzie bezpieczny dla dzieci czy futrzaków.

📢 AKTUALIZACJA. Zamość: Bezpieczeństwo w regionie tematem spotkania ministrów obrony Polski i Niemiec Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się w Zamościu z ministrem obrony Republiki Federalnej Niemiec Borisem Pistoriusem. Na spotkaniu omówione zostały kwestie związane m. in. z sytuacją bezpieczeństwa w regionie - poinformowało MON. 📢 Lubelskie się kurczy. „Młodzież wyjeżdża, bo nie ma tu wysokopłatnej pracy" W ciągu roku liczba mieszkańców województwa lubelskiego spadła o 14 tys. osób. - To tak jakby ubyło nam dwie gminy, dlatego trzeba zatrzymać młodych – komentuje radny sejmiku Marek Kos z PSL. – To ogólnopolski trend, który jest efektem transformacji ustrojowej – ripostuje Ryszard Szczygieł, radny PiS. 📢 Ważne wyróżnienie dla „starego” szpitala w Zamościu. Placówka została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Onkomapa” W ubiegłym roku Oddział Hematologiczny Szpitala Niepublicznego w Zamościu (nazywany jest „starym”) przyjął blisko 900 osób, z czego dwie trzecie to byli pacjenci onkologiczni. Wielu z nich leczono z wykorzystaniem nowoczesnych programów lekowych. To skuteczne, ale bardzo kosztowne terapie, wykorzystujące tzw. substancje czynne. Każdy z kilkudziesięciu realizowanych obecnie programów jest refundowany przez lubelski oddział NFZ. To także zostało ostatnio docenione. W jaki sposób?

