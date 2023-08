Przegląd tygodnia od 20.08 w Tomaszowie Lubelskim

To dobra wiadomość. Niebawem ruszą remonty trzech ważnych dróg na terenie powiatu zamojskiego: z Sulmic do Zawody z Tuczęp do Szczelatyna oraz z Chomęcisk Małych do wsi Sitaniec Poduchowny. Inwestycje pochłoną łącznie 6,6 mln zł. Połowę ma stanowić dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

To prawdziwa, roztańczona i rozśpiewana fala. Rolnicy w całej Polsce świętują dożynki. Obchody Święta Plonów organizowane są w wielu powiatach i gminach. Odbywają się koncerty, barwne korowody dożynkowe, wręczane są zasłużonym gospodarzom medale. Jaki jednak tak naprawdę był ten rok dla rolników? Czy naprawdę są powody do radości?

„Zamość na okrągło” - to hasło festiwalu motoryzacyjnego, który odbędzie się w tym mieście. Uczestnicy zbiorą się w niedzielę (27 sierpnia) na miejscowym Rynku Wielkim oraz w jego okolicach. W programie m.in. pokaz Freestyle Family. Zobaczymy zatem widowiskowe skoki na motocyklach oraz m.in. wysłuchamy kilku koncertów. Na scenie pojawią się także legendarni muzycy: Rahim i Focus. To będzie już siódma edycja tego coraz bardziej popularnego festiwalu.

To piękny jubileusz. Władysława Łojek z gminy Zwierzyniec obchodziła setne urodziny. Do Szanownej Jubilatki przybyła z tej okazji delegacja złożona z przedstawicieli miejscowych władz samorządowych. Były kwiaty, życzenia, gratulacje i upominki. Nie tylko.

To nie jest dobra wiadomość. Kąpielisko nad stawami Echo w okolicach Zwierzyńca nadal jest zamknięte. W wodzie stwierdzono bakterie coli, a ich ilość przekracza dopuszczalne normy. Nie wiadomo jeszcze kiedy obowiązujący od piątku zakaz sanepidu zostanie zniesiony. Jest jednak szansa, że może się to stać już w środę (23 sierpnia).

Do wojewody lubelskiego trafił właśnie wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wartej 440,6 mln zł. Chodzi o budowę części obwodnicy Zamościa. Jeśli taka decyzja zostanie wydana, wykonanych zostanie około 12,5 km ekspresówki. A to zaledwie część planowanych i już realizowanych inwestycji drogowych związanych z S17. Ich zakres jest olbrzymi.

„Powstali 1863-64” – to tytuł dużej, plenerowej wystawy, którą do 27 sierpnia możemy oglądać w Zamościu. Ekspozycja została otwarta na miejscowym Rynku Wodnym. Pobudza do refleksji i wspomnień. Tamten trudny czas jest już dla nas odległy. Jednak pozostały pamiętniki i wspomnienia, które go przywołują. Wśród nich są zapiski 12-letniej Pauliny Konarzewskiej. To ciekawa, wzruszająca lektura.

Najpierw tradycyjna masz dziękczynna, a później barwny korowód. Gmina Garbów podziękowała za tegoroczne plony i zorganizowała pełne atrakcji dożynki dla mieszkańców.

Brak elementów odblaskowych może kosztować nas nawet życie. Policja apeluje o bezpieczeństwo na drodze, także w terenie zabudowanym.