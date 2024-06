Taksówki w Tomaszowie Lubelskim. Najtańsze usługi. Którą firmę taksówkarską warto wybrać? Wasze opinie

Ile kosztuje taxi w Tomaszowie Lubelskim?

Przeważnie cena startowa to 5-10 zł, koszt przejazdu 1 km waha się od 2 do 5 zł, a do tego należy doliczyć dodatkowe opłaty związane z taryfą.

Taxi w Tomaszowie Lubelskim

Jak w Tomaszowie Lubelskim jeździć tanio taxi?

Wracanie do domu wieczorem może sporo kosztować. Jest kilka sposobów na to, by taniej jeździć taxi w Tomaszowie Lubelskim. Na przykład zostań stałym klientem. Niektóre firmy taksówkarskie oferują zniżki dla stałych klientów, warto o to zapytać.