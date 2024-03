Trasy na rower do 10 km od Tomaszowa Lubelskiego. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 marca?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w pobliżu Tomaszowa Lubelskiego? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 10 km od Tomaszowa Lubelskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Tomaszowa Lubelskiego warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Tomaszowa Lubelskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 10 km od Tomaszowa Lubelskiego, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 marca w Tomaszowie Lubelskim ma być 12°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 marca w Tomaszowie Lubelskim ma być 13°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Bełżec nr 4 Poznaj Szumy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,14 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 848 m

Suma zjazdów: 850 m Rowerzystom z Tomaszowa Lubelskiego trasę poleca RowerempoRoztoczu Przebieg: Bełżec - Podlesina - Narol - Paary - Huta Szumy - Susiec.

Stopień trudności: średni. Z Suśca można wrócić szynobusem lub Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza przez Łosiniec i Podlesinę (dodatkowo ok. 20 km).

0,0 km - spod dworca PKP udajemy się drogą krajową nr 17 w kierunku głównego skrzyżowania w Bełżcu. Za przejazdem kolejowym po lewej stronie mijamy KAPLICZKĘ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.

1,2 km - na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i podążamy drogą wojewódzką nr 865 (kierunek Jarosław).

2,0 km - po lewej stronie dostrzegamy KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI, 100 metrów dalej, za budynkiem POPÓWKI (przedszkola) stoi CERKIEW GRECKOKATOLICKA PW. ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO. 2,4 km - skręcamy w lewo i drogą gruntową dojeżdżamy do POMNIKA PRZYRODY „.LIPKI” oraz ukrytego wśród drzew POMNIKA ROMÓW I SINTI. Wracamy do drogi wojewódzkiej, krótko kontynuujemy nią przejazd, by po 50 m skręcić w prawo (kierunek Chyże). Obok sklepu odbijamy kolejny raz w prawo, jedziemy drogą z trylinki, by niebawem zobaczyć drogowskaz „jałowiec”. Kierując się nim, dojedziemy do POMNIKA PRZYRODY – JAŁOWCA POSPOLITEGO. Wracamy do drogi asfaltowej i skręcamy w prawo. 4,2 km - osiągamy zabudowania miejscowości Chyże, po lewej stronie pod lasem dostrzegamy murowaną KAPLICZKĘ ŚW. ANTONIEGO. Jadąc asfaltową drogą przez miejscowość, zobaczymy KAPLICĘ NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY NIEPOKALANEGO POCZĘCIA.

7,8 km - w dalszym ciągu jadąc drogą asfaltową, następnie ok. 800 m gruntową, osiągamy Podlesinę. Tu nad źródliskiem znajduje się przyjemne miejsce na odpoczynek. Stąd kierujemy

się w lewo, przecinamy tory kolejowe i jadąc długą, prostą szosa przez las, następnie aleją kasztanową przez pola dojeżdżamy do zespołu pałacowego - dawnej rezydencji Łosiów w Narolu. 12,5 km - skręcamy w prawo i jedziemy asfaltową drogą przez Narol-Wieś. W miejscowości Paary odbijamy w lewo do miejscowości Huta Szumy.

19,7 km - z Huty Szumy podążamy drogą utwardzoną za znakami żółtego szlaku pieszego Południowego. 23,0 km - w Rebizantach przecinamy szosę i jedziemy 900 m polną drogą do rezerwatu przyrody Nad Tanwią. 24,8 km - wracamy do szosy, skręcamy w lewo i jedziemy nią 3 km do Suśca.

27,8 km - Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, mijamy pomnik Kargula i Pawlaka, następnie udajemy się w prawo i dojeżdżamy do stacji PKP w Suścu. Tutaj możemy wsiąść do szynobusu i nim wrócić do Bełżca.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: W Dolinie Sołokiji Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,6 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 114 m

Suma zjazdów: 115 m Trasę dla rowerzystów z Tomaszowa Lubelskiego poleca Harey Trasę rozpoczynamy na parkingu na Siwej Dolinie, przed Karczmą, która poleca smaczne dania, również regionalne. Z parkingu wyjeżdżamy w lewą stronę na odcinek trasy Tomaszów – Susiec. Jadąc po prawej stronie oznakowanym pasem dla rowerzystów po 500 metrach dojeżdżamy do rozwidlenia dróg. Pomiędzy nimi znajduje się wejście na ścieżkę leśną w którą wjeżdżamy zachowując ostrożność – uwaga na barierki bezpieczeństwa i ruch samochodowy. Pofałdowaną ścieżką po 200 m docieramy do utwardzonej drogi i pomnika poświęconego wizycie marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie w 1921 roku. Jadąc dalej przeejżdżamy obok Nadleśnictwa Tomaszów, gdzie na tablicach przy parkingu możemy przeczytać informacje o tomaszowskich lasach. Przekraczamy ulicę Leśną i jedziemy 400 m ulicą Mickiewicza wzdłuż płotu szkoły. Na skrzyżowaniu jedziemy dalej prosto, po prawej na skwerze znajduje się pomnik ku czci Tadeusza Kościuszki w kształcie armaty na cokole. Dojeżdżamy do ruchliwej drogi krajowej nr 17 prowadzącej do granicy z Ukrainą, skręcamy uważnie w prawo. Po drugiej stronie skrzyżowania znajduje się wejście na teren najstarszego cmentarza w Tomaszowie. W jego południowej części znajdują się kwatery żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej oraz grób gen. Tadeusza Piskora. Po 250 m skręcamy w lewo w ulicę mjra Bartłomowicza. Po kolejnych 400 m dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo w ul. ks. Ściegiennego.

Jedziemy w stronę Łaszczówki ok. 2 km. W miejscowości po lewej stronie zobaczymy kościół a po prawej drogę w którą skręcamy. Tuż za zakrętem mijamy łaszczowieckie stawy i jedziemy dalej drogą gruntową. Towarzyszyć nam będą czerwone znaki pieszego szlaku Wolnościowego. Po ok. 2,5 km po lewej stronie zobaczymy wśród drzew zobaczymy jedno ze źródlisk Sołokiji. Obok nich znajduje się miejsce odpoczynku i tablica informacyjna. 300 m dalej na skrzyżowaniu jedziemy dalej prosto – po lewej znajduje się miejscowość Ruda Żelazna. Jedziemy przez las ok. 3,5 km. Dojeżdżamy do Żyłki gdzie na drugim skrzyżowaniu skręcamy w lewo w kierunku zalewu Leliszka. Uwaga droga leśna może być błotnista. Po ok. 2 km dojeżdżamy do małej zapory na Sołokiji i zalewu. Dalej jedziemy jeszcze 150 m i skręcamy w prawo w pierwszą leśną drogę od rzeki. Niecałe 2 km czasem błotnistej drogi i wjeżdżamy ul. Nowy Świat do Żurawiec. Dojeżdżamy do murowanej cerkwi greckokatolickiej. Udajemy się na północ drogą asfaltową (w lewo od ul. Nowy Świat). Przez ok. 3 km mijamy pola i łąki. Po prawej stronie zobaczymy pasmo Góry Żurawce i Białej Góry (300 m.n.p.m.). Przed nami Korhynie.

Na skrzyżowaniu zgodnie z drogowskazem skręcamy w lewo na Tomaszów. Trzymamy się głównej drogi przez ponad 7 km mijając Przeorsk i Rudę Wołoską. Po drodze napotkamy kilka ciekawych kapliczek przydrożnych. Za stawami w Rudzie po prawej stronie ujrzymy niewielki współczesny cmentarz. Skręcamy w prawo nim w piaskową drogę prowadzącą do rezerwatu Piekiełko położonego na widocznej wyspie lasu wśród pól. Po ok. 600 m dojeżdżamy do granicy rezerwatu, gdzie znajduje się wejście z miejscem odpoczynku i tablicą informacyjną. Po zwiedzeniu rezerwatu wracamy na drogę, która powoli wspina się przez 1 km do góry, na północ od rezerwatu. Przed nami droga wojewódzka, skręcamy z uwagą w lewo. Przed nami roztacza się panorama na położony niżej Tomaszów i krajobraz wokół niego.

Jedziemy tą drogą ok. 2,5 km w stronę miasta. Mijamy kolejny most na Sołokiji i już jesteśmy na ul. Listopadowej w Tomaszowie. Po ponad 1 km po lewej ujrzymy największy zabytek miasta – modrzewiowy kościółek z XVII wieku. Skręcamy w ul. Królewską pod bramę kościoła. Na wprost bramy rozpoczyna się ul. Kościelna, którą dojedziemy do tomaszowskiego rynku. Po drodze zapraszamy do odwiedzenia punktu informacji turystycznej przy Kościelnej 9. Na rynku możemy odpocząć, przysiąść na ławeczce Janusza Petera i udać się na lody. W okolicy rynku warto odwiedzić także murowaną cerkiew prawosławną i Muzeum Regionalne. Z rynku na parking na Siwej Dolinie możemy wrócić ruchliwą ul. Lwowską w kierunku południowym. Po ok. 600 m od rynku po lewej zobaczymy dawny sejmik powiatowy. Po drugiej stronie w jednej z kamienic znajduje się Izba Pamięci Terroru Komunistycznego. Obok znajduje się pomnik bohaterów walk o Tomaszów Lubelski a dalej wejście do parku miejskiego i dom kultury. Z ul. Lwowskiej na światłach skręcamy w prawo i wzdłuż parkowego ogrodzenia po lewej jedziemy ul. Żwirki i Wigury mijając po drodze liczne budynki szkolne. Na końcu dojeżdżamy do skrzyżowania na którym skręcamy w lewo i po ok. 1 km dojeżdżamy do miejsca startu na Siwej Dolinie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Bełżec nr 3 Do Narola i Lubyczy Królewskiej Stopień trudności: 3.0

Dystans: 38,34 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 815 m

Suma zjazdów: 823 m Trasę rowerową mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego poleca RowerempoRoztoczu

Przebieg: Bełżec - Narol - Lubycza Królewska - Bełżec.

Wycieczkę można podzielić na dwa etapy:

• Bełżec - Narol - Bełżec (21 km)

oraz

• Bełżec - Lubycza Królewska – Bełżec (16,4 km).

Stopień trudności: średni. 0,0 km - spod dworca PKP w Bełżcu wyjeżdżamy na drogę krajow¹ nr 17 i kierujemy się w prawo. Za przejazdem, po lewej stronie dostrzegamy KAPLICZKĘ NAJŚWIÊTSZEGO SERCA PANA JEZUSA. 1,2 km - na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i jedziemy drogą wojewódzką nr 865 w stronę Narola.

2,0 km - po lewej stronie widzimy KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI, 100 metrów dalej, za POPOWKĄ (przedszkolem) kryje się drewniana CERKIEW GRECKOKATOLICKA PW. ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO. 2,4 km - skręcamy w lewo i drogą gruntową dojeżdżamy do POMNIKA PRZYRODY „LIPKI” oraz usytuowanego pośród drzew MONUMENTU ku czci pomordowanych ROMÓW I SINTI. Powracamy na drogę wojewódzką. Jadąc nią dalej w kierunku Narola, po

prawej stronie, napotkamy KAPLICZKĘ ŚW. JANA NEPOMUCENA. Jednak ze względu na duży ruch samochodowy, korzystniej jest pojechać do Narola szosą przez Zagórę, następnie drogą utwardzoną przez las, obok rezerwatu Minokąt. Taki też opis trasy zamieszczamy poniżej. 3,7 km - za Zagórą opuszczamy szosę do miejscowości Chyże i skręcamy w lewo. Droga jest

utwardzona tłuczniem, z czasem zobaczymy na drodze asfalt. 6,3 km - rezerwat Minokąt (opis . zob. rozdział dotyczący Narola).

8,3 km - na rozwidleniu udajemy się w prawo, do miejscowości Kadłubiska. 9,5 km - wyjeżdżamy na szosę Narol - Podlesina i skręcamy w lewo. 10,9 km - dojeżdżamy do Narola, po prawej stronie dostrzegamy zespół pałacowo-parkowy Łosiów. Skręcamy w lewo. Odtąd aż do Brzezin poruszamy się czarnym szlakiem pieszym.

17,4 km - na głównym skrzyżowaniu w Brzezinach, obok kaplicy pw. św. Wojciecha, skręcamy w lewo, by szosą dotrzeć do krajówki nr 17 w Beżccu. 20,9 km - skręcamy w prawo i poboczem drogi krajowej nr 17 udajemy się do MUZEUM-MIEJSCA PAMIĘCI W BEŁŻCU, powstałego na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady. Objeżdżamy teren muzeum od zachodu i szosą udajemy się do miejscowości Szalenik. 23,4 km - na skrzyżowaniu z drogą do Żyłki jedziemy na wprost.

28,7 km - docieramy do skrzyżowania dróg w centrum Lubyczy Królewskiej (opis . rozdz. dotyczący tego miasta). Aby powrócić do Bełżca, udajemy się najpierw szosą, którą przyjechaliśmy (za drogowskazem do Nowosiółek), następnie, tuż za przejazdem kolejowym, skręcamy w pierwszą drogę w lewo. Odtąd niebieskim szlakiem rowerowym „Nad Sołokiją” kierujemy się do miejscowości Zatyle. 31,9 km - nie wjeżdżając na przejazd kolejowy w Zatylu skręcamy w prawo i po przejechaniu 500 m polną drogą wzdłuż torów natrafiamy na POMNIK KU CZCI PASAŻERÓW POCIĄGU ZAMORDOWANYCH W CZERWCU 1944 ROKU PRZEZ UPA. 36,9 km - kontynuując przejazd szlakiem niebieskim powracamy do MUZEUM- MIEJSCA PAMIĘCI W BEŁŻCU. 37,4 km - wjeżdżamy na drogę krajową nr 17 i kierujemy się w prawo, by powrócić na dworzec PKP w Bełżcu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Tomaszowie Lubelskim

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Bełżec nr 2 Wycieczka do Tomaszowa Lub. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,82 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 610 m

Suma zjazdów: 624 m Trasę rowerową mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego poleca RowerempoRoztoczu

Przebieg: Bełżec - Żyłka - Łaszczówka - Tomaszów Lubelski - Rabinówka - Podlesina –Chyże Stopień trudności: średni.

Wycieczka pozwala zwiedzić Tomaszów Lubelski - ośrodek powiatowy, a zarazem największe miasto na Roztoczu Polskim, bogate w pamiątki historii. 0,0 km - opuszczamy dworzec PKP w Bełżcu, przeprowadzając rower przeciwnej stronie. Kierujemy się w prawo. Po pokonaniu dystansu 1,6 km, po prawej stronie na skraju lasu dostrzegamy pojedynczy BUNKIER LINII MOŁOTOWA. 2,5 km - na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Zjeżdżamy stromo do miejscowości Żyłka. 3,6 km - w Żyłce skręcamy w prawo, by przejechać przez most. Mijamy kaplice PW. Matki Bożej Częstochowskiej. 4,0 km - za mostem udajemy się prosto, wpierw drogą asfaltową, następnie gruntową. Odtąd czerwony szlak pieszy Wolnościowy prowadzi nas częściowo po trasie dawnej wąskotorówki

z Bełżca do Tomaszowa Lub.

7,5 km - między Żyłką a Łaszczówką napotkamy jedno ze źródeł Sołokiji (kiedyś parowozy z Bełżca zaopatrywały się w nim w wodę). 10,0 km - Łaszczówka. W centrum miejscowości skręcamy w lewo. 13,5 km - w Tomaszowie Lubelskim przejeżdżamy obok zespołu cmentarzy, z kwaterą żołnierską oraz grobem gen. Tadeusza Piskora, dowódcy armii „Lublin” we wrześniu 1939 r. Osiągamy drogę krajową nr 17, którą jedziemy w prawo, do Rabinówki. 18,0 km - Rabinówka, przecięcie niebieskiego szlaku pieszego Centralnego. Pod koniec miejscowości udajemy się w lewo, a na kolejnym skrzyżowaniu w prawo, by minąć stadninę koni i dojechać do Podlesiny. 22,3 km - na głównym skrzyżowaniu w Podlesinie obok kaplicy i pomnika kierujemy się w lewo i początkowo asfaltem, następnie drogą gruntową przez las docieramy do miejscowości

Chyże.

26,4 km - po przejechaniu przez miejscowość natrafiamy na KAPLICZKĘ ŚW. ANTONIEGO, usytuowaną pod lasem. Po przejechaniu przez las docieramy do Bełżca. Tu nadal jedziemy szosą do skrzyżowania przy sklepie spożywczym, gdzie skręcamy w lewo, w ulicę wyłożoną trylinką. Następnie po pokonaniu 50 m kierujemy się w prawo i drogą gruntową docieramy do słynnego POMNIKA PRZYRODY – JAŁOWCA POSPOLITEGO. 27,5 km - wracamy na asfaltową ulicę, którą kierujemy się na wprost, by dojechać do drogi wojewódzkiej nr 865. Udajemy się 120 m w lewo, skręcamy w prawo i drogą gruntową (100 m) przecinającą tory kolejowe trafiamy do POMNIKA PRZYRODY „LIPKI” oraz usytuowanego wśród starych drzew POMNIKA ROMÓW I SINTI. 26,3 km - wracamy do drogi wojewódzkiej, udajemy się nią w prawo. Po 400 m jazdy po prawej widzimy CERKIEW GRECKOKATOLICKĄ PW. ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO, która kryje się za POPÓWKĄ (przedszkole), 50 m dalej usytuowany jest KOŚCIÓŁ PW. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI. Po przejechaniu kolejnych 400 m po lewej napotkamy ścieżkę do ŹRÓDEŁKA ŚW. FLORIANA.

29,6 km - jedziemy nadal drogą wojewódzką, docieramy do skrzyżowania z drogą krajową nr 17. Stojąc na tym skrzyżowaniu, po lewej stronie, za sklepem zobaczymy DAWNĄ STACJĘ

POMP WODNYCH.

Skręcamy w prawo. Przed przejazdem kolejowym należy zwrócić uwagę na murowaną KAPLICZKĘ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA. Po chwili dojeżdżamy do dworca PKP, na którym zaczęła się wycieczka. Opodal znajduje się KOMPLEKS OBIEKTÓW POKOLEJOWYCH.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dokoła krainy wiatraków Tomaszów Pieniany Dyniska Jarczów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,72 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 366 m

Suma zjazdów: 365 m Rowerzystom z Tomaszowa Lubelskiego trasę poleca Jarr_Stone

Na początek podróż do podnóża Białej Góry, dalej jazda doliną rzeki Huczwy, później mała wspinaczka i panorama na krainę wiatraków.

Druga część podróży po równinach na pograniczu gmin Ulhówek, Lubycza Królewska i Jarczów. Nawiguj

