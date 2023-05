Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Tomaszowie Lubelskim. Które miejsca są polecane w maju 2023?

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

Po wojnie zaczęto produkować lody na szerszą skalę. Lodziarze kręcili je w maszynkach. Podawane były na waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Tomaszowie Lubelskim otwierano przy głównym placu i najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostać można było jedynie latem, dlatego był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety bądź lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają takie same walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno są bardzo zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Możemy więc bez obaw delektować się nimi w upalne dni.

Najzdrowsze mogą okazać się lody domowej roboty. W tym celu można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność spadnie.