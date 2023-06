Tygodniowy przegląd prasy 4.06.2023: Tomaszów Lubelski, 28.05-3.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Lubelskiego

Będą na... motocyklach wspominać zasłużonego, partyzanckiego dowódcę. Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość, eX GAD, Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach, Nadleśnictwo Zwierzyniec oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna organizują rajd upamiętniający postać majora Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.

Funkcjonariusze z woj. lubelskiego poszukują pijanych kierowców, którzy ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. To właśnie ci mężczyźni prowadzili auta pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Rozpoznajesz kogoś? Szybko skontaktuj się z policją.

Zbigniew Bylina, strażak z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Szczebrzeszynie udzielił pomocy medycznej 50-letniej kobiecie. Stało się to w czasie wolnym od służby. Gdyby nie jego szybka reakcja mogłoby dojść do tragedii.

„Interdykt (słowo to oznacza zakaz) przeciwko czarom” z drugiej połowy XVII wieku to niezwykłe świadectwo polskiej kultury religijnej. Jedna z jego kopii została odnaleziona przez Józefa Serugę w bibliotece Tarnowskich w Suchej. Jej tekst opublikowano w 1938 r. w całości w „Tece Zamojskiej”. Seruga uznał, iż odnaleziony dokument należy wiązać z Tomaszem Zamoyskim, II ordynatem.

To stolica i największe miasto Czech. Praga jest prawdziwym rajem dla miłośników historii, architektury, sztuki czy literatury. To także wielki ośrodek administracyjny, przemysłowy, akademicki czy kulturalny. Każdy znajdzie w tym mieście coś dla siebie. Nic dziwnego, że w tym tętniącym życiem, wspaniałym ośrodku nie brakuje turystów z różnych krajów i kontynentów. My także wybraliśmy się tam na jeden dzień z aparatem fotograficznym.