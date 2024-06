Tygodniowy przegląd prasy w Tomaszowie Lubelskim, (26.05-1.06.2024)

Przegląd tygodnia: Tomaszów Lubelski, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Już w sobotę 1 czerwca Castorama w Chełmie i Zamościu zaprasza najmłodszych majsterkowiczów do sklepów na zajęcia z okazji Dnia Dziecka. To będzie świetnia okazja do pokazania najmłodszym, jak ponownie i z pomysłem wykorzystać różne materiały. Zajęcia rozpoczną się o godz. 11.00 i trwać będą do godz. 16.00.

W parafii pw. św. Zofii w Tarnogórze obchodzono po raz kolejny uroczystość Bożego Ciała, którą w obrządku katolickim celebruje się ku czci Najświętszego Sakramentu. Było podniośle i uroczyście.