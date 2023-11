Listopad 2023 w Tomaszowie Lubelskim: Przegląd najważniejszych wydarzeń października 2023

W Lublinie trwa StarFest, czyli Fantastyczny Festiwal Wyobraźni. Wśród gości festiwalu znaleźli się najbardziej znani polscy pisarze fantasy, m. in.: Anna Brzezińska, Radek Rak, Michał Gołkowski. Fani fantastyki mogą tez liczyć na występ Uru i Aura, członkinie słynnej grupy Akiharu, zespołu cosplayowo-tanecznego.

We wtorkowe (17 października) przedpołudnie poznaliśmy ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych 2023.

PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców.

W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

Szukasz domu w atrakcyjnej cenie? Komornicy licytują te nieruchomości w województwie lubelskim. Zobacz aktualne ogłoszenia licytacji w naszym regionie.

Do szeregów Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wstąpiło 65 nowych funkcjonariuszy. W piątek złożyli ślubowanie. W tym roku do służby we wspomnianym oddziale SG przyjęto rekordową liczbę mundurowych.