Prasówka z całego tygodnia 21.04.2024 w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który pojawi się w szkołach we wrześniu 2025 r. Trwają prace nad programem. Odbyło się już pierwsze spotkanie zespołu ds. edukacji zdrowotnej - poinformował w środę, 17 kwietnia, jego koordynator, prof. Zbigniew Izdebski. Eksperci przygotowują założenia i podstawy programowe przedmiotu edukacja zdrowotna.

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło dziś nad ranem w powiecie tomaszowskim. Przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierująca Volkswagenem Passatem.

Madera to nie tylko rajskie widoki i wyśmienita kuchnia, ale także miejsce, gdzie każdy, bez względu na wiek, znajdzie coś dla siebie. Dla rodzin z dziećmi wyspa oferuje mnóstwo atrakcji, które zapewnią niezapomniane wakacje. Oto 7 najlepszych rodzinnych atrakcji, które warto odwiedzić podczas pobytu na Maderze.

W 66 gminach i miastach woj. lubelskiego odbędzie się w najbliższą niedzielę (21 kwietnia) druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do urn ponownie pójdą mieszkańcy m.in. Zamościa, Puław i Świdnika.

Szukasz pomysłu na najsmaczniejszą marynatę do kurczaka? Zachęcam do zrobienia takiej, która zapewni soczyste mięso, wyjątkowy aromat i niespotykany smak. Wystarczy w szklanym słoiku wymieszać 5 składników i zamarynować w nich mięso przez godzinę. Poznaj przepis na najlepszą marynatę do kurczaka na bazie musztardy.

Miasto Zamość, Jazz Club Kosz oraz Zamojski Dom Kultury organizują wielką, zamojską majówkę. W tym roku będzie się odbywać w rytmach jazzowych i bluesowych. Wszystkie wydarzenia zaplanowano w dniach 3-5 maja.

Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 835. Nie udało się uratować życia 20-letniego motocyklisty.