Prasówka z grudnia 2023. Sprawdź, co działo się w Tomaszowie Lubelskim. Czy jesteś na bieżąco?

W środę (20 grudnia) o 16.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie miało szczególny charakter, bo to końcowy akcent wieloletniego trudu doktorów i opieki naukowej promotorów.

Polska wigilia to nie tylko barszcz, makowiec czy pierogi z kapustą i grzybami. W niektórych regionach kraju dawniej królowały potrawy, o których wielu z nas nawet nie słyszało. A szkoda, bo nie tylko wybornie smakują, ale świadczą także o naszej różnorodnej tradycji.

W zderzeniu busa pasażerskiego z ciężarówką oczekująca w kolejce do przejścia granicznego z Ukrainą zginął około 30-letni mężczyzna. Droga krajowa nr 17 w Bełżcu jest całkowicie zablokowana.

81-letni mężczyzna zginął w pożarze domu w pow. lubartowskim. Do szpitala z oparzeniami trafiła także starsza kobieta. Wstępną przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej. Z kolei w pow. janowskim w wyniku pożaru drewnianego domu śmierć poniósł 61-latek.

Wieniec świąteczny na drzwi w wersji „zrób to sam” to pomysł na piękną dekorację za grosze. Warto już teraz wygospodarować wolną chwilę i wykreować najmodniejszą ozdobę na Boże Narodzenie, która modnie udekoruje drzwi wejściowe, okno, czy też wigilijny stół. Podpowiadamy, jak krok po kroku wykonać w domu elegancki bożonarodzeniowy wianek. To naprawdę proste zadanie.

13 grudnia 2023 odprawiona została msza święta, delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod Kolumną Solidarności.

Będzie świątecznie, odświętnie i serdecznie. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego oraz miejscowa Rada Miejska organizują spotkanie opłatkowe z mieszkańcami miasta. Odbędzie się w niedzielę (17 grudnia) na tomaszowskim Rynku Miejskim.