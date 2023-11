Przegląd tygodnia od 5.11 w Tomaszowie Lubelskim

Trwający od poniedziałku protest polskich przewoźników na drogach prowadzących do przejść granicznych w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej spowodował, że na tych drogach utworzyły się olbrzymie kolejki ciężarówek. W większości w korkach utknęły ukraińskie ciężarówki. W Dorohusku i Stołpiu doszło do incydentów.

Z tym lekarzem każda kobieta powinna spotykać się regularnie - kogo jednak wybrać? By pomóc w decyzji, stworzyliśmy zestawienie najlepszych ginekologów i ginekolożek w Lublinie. Ranking powstał na podstawie opinii zamieszczonych przez użytkowniczki portalu ZnanyLekarz.pl. Do którego specjalisty warto się wybrać? Kogo polecają pacjentki?

Niemieckie wyrzutnie patriot nie będą już bronić naszego nieba oraz wschodniej flanki NATO. Poinformował o tym Boris Pistorius, niemiecki minister obrony. W środę (15 listopada odbędzie się podobno pożegnalny apel). 350 żołnierzy Bundeswehry wraz z nowoczesnym sprzętem powróci do swojego kraju.

Ponad 19 tys. zgłoszeń do udziału w kolejnej edycji akcji MEiN „Szkoła do hymnu”. W piątek, w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości, uczniowie i nauczyciele odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Akcja „Szkoła do hymnu” ma na celu włączenie społeczności szkolne w świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podobnie jak w całej Polsce również w Chełmie, Krasnymstwie, Włodawie oraz w miastach i gminach powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego 11 listopada uroczyście obchodzony będzie Narodowy Dzień Niepodległości. Obchody obejmują wiele uroczystości, mszy świętych, parad wojskowych, wystąpień publicznych, a także koncertów, biegów niepodległościowych oraz wystaw.