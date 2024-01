Tygodniowy przegląd prasy 21.01.2024: Tomaszów Lubelski, 14.01-20.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Lubelskiego

W piątek (19 stycznia) na drodze krajowej numer 12 w miejscowości Lechówka doszło do wypadku, w który na miejscu zginął kierowca Opla. Ze wstępnych ustaleń wynika, że stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie do rowu, gdzie uderzył w skarpę. Na miejscu pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo.

Kolejni maturzyści rozpoczynają odliczanie do egzaminu dojrzałości. W piątek (19 stycznia) uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie mieli swój bal. Najpierw zatańczyli poloneza, a później płynęli w dostojnym walcu. Zobaczcie naszą fotorelację ze studniówki.

Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy można dostać dopłaty do węgla lub pelletu? Spora część dopłat przestała obowiązywać już w ubiegłym roku, a o którym nadal warto wiedzieć? Zyskać można spory zwrot VAT i jednorazowe wypłat w kwocie nawet kilkuset złotych.

Warto się tam wybrać. Tomaszowski Klub Hodowców Gołębi organizuje wystawę tych pięknych ptaków. Ma to być pokaz dorobku hodowlanego członków tej organizacji. Ekspozycja odbędzie się w niedzielę (21 stycznia) w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim.

„Miejsce dla pasjonatów szperania w szpargałach, nałogowych łowców okazji, uśmiechniętych sprzedawców i ludzi ciekawych innych ludzi: ciuchy - zabawki - płyty – książki, wszystko co zbędne. Nie wyrzucaj, przynieś na Pchli Targ!” - tak reklamują to bardzo ciekawe przedsięwzięcie organizatorzy.

Uznano ich za bohaterów. Nie tylko lokalnych. Henryk Karwan, starosta tomaszowski złożył właśnie podziękowania dwóm miejscowym policjantom. To aspirant sztabowy Krzysztof Jasiński oraz młodszy aspirant Piotra Łeszczyszyn. Uratowali oni życie starszej kobiecie, mieszkance Lubyczy Królewskiej, która przez sześć dni była zatrzaśnięta na strychu swojego domu.

Na to wydarzenie wielu mieszkańców Zamojszczyzny czeka od dawna. W Zamościu odbędzie się Festiwal Czekolady i Słodkości. Zaplanowano go na miejscowym Rynku Wielkim w dniach 8-10 marca. Na razie przyjmowane są zgłoszenia od wystawców.

Aura sprzyja, dlatego po traktach, bezdrożach i lasach Roztocza krążą kuligi. Spotkaliśmy kilka w okolicach Jacni. W jednych z sań siedzieli rozparci i rumiani (zapewne od mrozu) mężczyźni w szampańskich humorach. Zaczepiali piechurów nawołując do wspólnej zabawy. Ów kuligowy skład był zwłaszcza zainteresowany towarzyszącymi nam niewiastami.

Stroje na studniówkę 2024 to temat, który z pewnością interesuje wielu maturzystów. Licealiści chcą wybrać idealną suknię lub garnitur oraz dodatki, które sprawią, że wyróżnią się z tłumu. W sieci pojawiło się nagranie z jednej z tegorocznych studniówek, a stroje maturzystów zachwyciły internautów. Zobaczcie.

To nie jest chyba zaskoczenie. Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa oficjalnie zadeklarował, iż będzie startował jako jeden z kandydatów w tegorocznych wyborach prezydenckich. Mówił o tym podobno jeszcze w grudniu na jednym ze spotkań z urzędnikami w zamojskim Ratuszu. Teraz to potwierdził w rozmowie z portalem zamojska.pl. Nie tylko on stanął już w szranki.