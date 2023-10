Październik w Tomaszowie Lubelskim: Przegląd prasy z września 2023 w Tomaszowie Lubelskim, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wybory parlamentarne 2023 – jacy kandydaci startują do Sejmu z okręgu nr 7 i do Senatu z okręgów nr 17, 18, 19?”?

Przegląd września 2023 w Tomaszowie Lubelskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory parlamentarne 2023 – jacy kandydaci startują do Sejmu z okręgu nr 7 i do Senatu z okręgów nr 17, 18, 19? Sprawdź, kto kandyduje w wyborach 2023. Kandydaci do Sejmu z okręgu numer 7 i do Senatu z okręgów numer 17, 18, 19 zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kto pojawił się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej znajdziesz więcej szczegółów. 📢 Otwarcie odcinka drogi Teratyn-Nieledew z udziałem Marcina Romanowskiego. Zobacz wideo Oficjalne otwarcie odcinka drogi w Gminie Trzeszczany z udziałem Wiceministra Marcina Romanowskiego. 📢 Mieszkańcy w gminie Wyryki mają nowe, bezpieczne drogi Aż 6 nowych dróg asfaltowych oddano oficjalnie do użytku w gminie Wyryki, w powiecie włodawskim. To był historyczny moment dla mieszkańców tej gminy.

Prasówka październik Tomaszów Lubelski: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Tomaszowa Lubelskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To była sentymentalna podróż po najważniejszych miejscach z czasów PRL w Chełmie. Zobacz zdjęcia Uczniowie chełmskich szkół wraz z mieszkańcami mogli poznać niezwykłe dla historii miasta miejsca. W czwartek wybrali się na wyjątkową wycieczkę zabytkowym autobusem "Sanos".

📢 Zaufaj sile lasu! Rusza Tydzień Lasów, podczas którego dowiemy się więcej o znaczeniu lasu dla ludzi i planety Tydzień Lasów to kampania zainicjowana przez Forest Stewardship Council, która podkreśla korzyści zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest zwrócenie uwagi przedsiębiorców i konsumentów na to, w jaki sposób odpowiedzialna gospodarka leśna przyczynia się do ochrony środowiska, przeciwdziała spadkowi bioróżnorodności oraz łagodzi zmiany klimatu i związane z tym negatywne zjawiska.

📢 7 niesamowitych atrakcji Krety. Różowa plaża, jezioro w jaskini – czym jeszcze może zaskoczyć ta grecka wyspa? Grecja to prawdziwy „diament Bałkanów” – kraj ten co roku odwiedzają miliony turystów. Jedną z najbardziej znanych wysp dawnej Hellady jest Kreta, gdzie natura zaskakuje na każdym kroku, a liczne atrakcje zajmują zwiedzających na długie godziny. Oto 7 niesamowitych atrakcji Krety: różowa plaża, jezioro w jaskini... Czym jeszcze może zaskoczyć grecka wyspa?

📢 Modne talerze za grosze. Te wzory to hit jesieni 2023. Możesz je tanio kupić w Homli, Pepco, Sinsay, Lidlu czy Biedronce Modne talerze na stół nie muszą być drogie. Warto więc pomyśleć o kupnie nowych naczyń, które umilą codzienne posiłki i nadadzą im wyjątkową oprawę. Zobacz, jakie wzory są teraz na topie. Sprawdź, gdzie kupisz eleganckie i niepowtarzalne talerze za mniej niż 30 zł. Zaglądamy do Pepco, Biedronki, Sinsay, Action, Lidla i innych popularnych sieci. 📢 „Słuchając Ludzi – święty Jan Paweł II” Radzyń Podlaski oklaskami na stojąco przyjął pierwszy z cyklu koncertów „Słuchając Ludzi – święty Jan Paweł II”. 📢 Wrześniowa wycieczka na roztoczańskie Wzgórze Polak. Widoki są tam malownicze Nawet ludzie dość dobrze znające Roztocze nie zawsze tam zaglądają. Zwykle dotyczy to jednak piechurów lub osób poruszających się autami. Miłośnicy dwóch kółek malownicze Wzgórze Polak (w sąsiedztwie Panasówki) doceniają i chętnie odwiedzają. Wiedzie tam bowiem z Biłgoraja szlak pod hasłem „Pogranicze regionów”. Często zaglądają tam także miłośnicy historii. Bo w tym miejscu odbyła się bitwa Pod Panasówką.

📢 Gmina Wierzbica. Tak wyglądało doroczne Święto Chleba w Olchowcu. Zobacz zdjęcia W parafii św. Małgorzaty w Olchowcu, gmina Wierzbica, w minioną niedzielę obchodzono Święto Chleba. Wydarzenie to nawiązuje do tradycji polskiej wsi i obrzędowości oraz było okazją do zasmakowania w tradycyjnie przygotowanym chlebie przez lokalne gospodynie.

📢 Michałowice, dolnośląska wioska, którą upodobali sobie artyści. Dojedziecie tu tunelem wykutym w granitowej skale. Widoki was oczarują Przyjeżdżali tu letnicy, szukając kontaktu z naturą i pięknych pejzaży. Tylko tutaj są tak wspaniałe widoki na całe Karkonosze. Docenili to artyści oraz aktorzy, którym michałowickie ścieżki dają natchnienie. Droga do wioski biegnie przez tunel wykuty w granitowej skale. To jak tunel do innego świata! 📢 Gdzie najlepiej zarobisz w woj. lubelskim? Oto najlepiej płatne oferty pracy w regionie. Zobacz Szukasz pracy w woj. lubelskim? Oto oferty opublikowane na stronie lubelskiego Powiatowego Urzędu Pracy. Sprawdziliśmy tylko te oferty, na których można najwięcej zarobić. Wysokość wynagrodzeń w prezentowanych ogłoszeniach to ponad 6 tysiące złotych brutto. Zobacz, gdzie możesz się zatrudnić!

📢 W weekend modlili się do Matki Bożej Kębelskiej. Zobacz nasze zdjęcia tłumu wiernych W sobotę (2 września) ulicami Lublina przeszła piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. 45. rocznica koronacji figury Matki Bożej Kębelskiej w sanktuarium jej imienia stała się okazją, żeby Wąwolnica zapełniła się pielgrzymami.

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"