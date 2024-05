Tygodniowy przegląd prasy 5.05.2024: Tomaszów Lubelski, 28.04-4.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Lubelskiego

Przegląd tygodnia: Tomaszów Lubelski, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Było patriotycznie, uroczyście i podniośle. Na wspólne świętowanie 3 Maja licznie przybyli mieszkańcy, samorządowcy, przedstawiciele parlamentu, administracji rządowej, służb mundurowych, jednostek oświatowych, kulturalnych i organizacyjnych miasta i wielu innych.

Siedem osób zostało poparzonych biopaliwem podczas spotkania towarzyskiego w miejscowości Orchówek (Lubelskie). Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, w tym jedna w ciężkim stanie.

Darmowe gry w PlayStation Plus Essential na maj 2024 zostały już zapowiedziane. Abonenci będą mogli przypisać do swojej biblioteki gier cztery kolejne pozycje z biblioteki PlayStation. Co ciekawe, w zestawieniu pojawiają się same świetne gry, w tym następca gier z serii FIFA. Zobacz, co będzie można znaleźć w PS Plus w maju 2024 roku i od kiedy można przypisać gry do swojego konta.