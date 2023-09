Prasówka z całego tygodnia 17.09.2023 w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W parafii św. Małgorzaty w Olchowcu, gmina Wierzbica, w minioną niedzielę obchodzono Święto Chleba. Wydarzenie to nawiązuje do tradycji polskiej wsi i obrzędowości oraz było okazją do zasmakowania w tradycyjnie przygotowanym chlebie przez lokalne gospodynie.

Wybory parlamentarne 2023 zbliżają się wielkimi krokami. Opublikowane zostały listy kandydatów do Sejmu z okręgu numer 7 i do Senatu z okręgów numer 17, 18, 19. Wybieramy tylko jedno nazwisko z listy kandydatów na posłów i jedno z listy senatorów. Sprawdź, na jakie osoby możesz głosować w swoim okręgu. Poniżej znajdziesz pełną listę kandydatów.

Przyjeżdżali tu letnicy, szukając kontaktu z naturą i pięknych pejzaży. Tylko tutaj są tak wspaniałe widoki na całe Karkonosze. Docenili to artyści oraz aktorzy, którym michałowickie ścieżki dają natchnienie. Droga do wioski biegnie przez tunel wykuty w granitowej skale. To jak tunel do innego świata!