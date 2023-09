Przegląd prasy z tygodnia 10.09.2023. Co działo się w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

„The Sims” to seria uwielbiana przez graczy na całym świecie. Najnowsza, czwarta część jest obecnie dostępna za darmo, przez co zainteresowanie produkcją jest wysokie. We wrześniu wydane zostały dwie nowe kolekcje, które przynoszą ciekawe nowości. Spodobają się one przede wszystkim osobom, które lubią, gdy jego Simowie pławią się w luksusie. Zobacz, co nowego w właśnie wypuszczonych rozszerzeniach do „The Sims 4”.