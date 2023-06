Prasówka z maja 2023. Sprawdź, co działo się w Tomaszowie Lubelskim. Czy jesteś na bieżąco?

Przegląd maja 2023 w Tomaszowie Lubelskim: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sprawdź, gdzie zlokalizowane są posiadające najlepszą ofertę lodziarnie w Tomaszowie Lubelskim. Sezon letni na pewno nie może się bez nich obejść. Trudno wyobrazić sobie słoneczny, gorący dzień bez ożywczego deseru, jakim właśnie są lody. Zajrzyj na chwilę do przeszłości, aby sprawdzić jakie były ich początki. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Tomaszowie Lubelskim.

Do groźnego wypadku doszło we wtorek w gminie Susiec. Dwuletni chłopiec pozostając przez chwilę bez opieki dorosłych wpadł do zbiornika na szambo. Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.