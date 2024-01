Przegląd prasy z tygodnia 7.01.2024. Co działo się w Tomaszowie Lubelskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

„Bezsilna rozpacz ogarnęła wszystkich, gdy przyszły wysiedlenia w powiecie zamojskim. Wprost nie chciało się wierzyć, by wróg (...) mógł posunąć się do takiej podłoty, której dowody dawał na każdym kroku” – czytamy we wspomnieniach Wiktorii Gniwkowej „Niezłomnej”, sanitariuszki BCh z oddziału Roberta Aborowicza ps. Azja. „Nastrój popłochu wzmógł się gdy wysiedlono Janówkę Wschodnią i Hutę Komarowską, a mieszkańców zesłano do obozu w Zamościu".

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Tomaszów Lubelski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tomaszowie Lubelskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jest o co walczyć. „Rowerowe Roztocze” to ogromny projekt. Osią pomysłu jest Centralny Szlak Rowerowy Roztocza. Zostanie on zmodernizowany. Pojawi się tam m.in. nowa nawierzchnia oraz 21 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR). Wybudowanych będzie także kilkadziesiąt kilometrów nowych tras rowerowych. Najpierw jednak samorządy muszą postarać się o wykonanie dokumentacji technicznej. A na to potrzebne są pieniądze. One są właśnie „zabezpieczane”.